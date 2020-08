We kunnen alvast twee extra titels noteren die gaan verschijnen op de nieuwe generatie consoles. Bethesda Softworks heeft namelijk aangekondigd dat zowel de brute shooter DOOM Eternal en The Elder Scrolls Online naar de PlayStation 5 en Xbox Series X komen. Aanvullende informatie – zoals releasedata en de next-gen verbeteringen – zal de uitgever in de aankomende weken gaan verstrekken.

Spelers die de PlayStation 4 versies van de games al bezitten, krijgen tegen die tijd een gratis upgrade naar de PlayStation 5 versie. Tevens zullen beide titels ook backwards compatible zijn, zodra de nieuwe consoles verschijnen.

Ten slotte wil de uitgever nog benadrukken dat ze toegewijd zijn aan het aanbieden van gratis upgrades voor huidige consolebezitters en de games die ze hebben. Zo mogen we er dus van uitgaan dat er meer Bethesda titels deze weg zullen bewandelen, hoewel men nog geen concrete games wil benoemen.