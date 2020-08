Bijna een jaar geleden verscheen GreedFall en volgens Simon smaakte die game – ondanks de foutjes – zeker naar meer (lees hier de review). Het blijkt dan ook dat ontwikkelaar Spiders, die eerder ook aan Bound by Flame en The Technomancer heeft gewerkt, succes heeft geboekt met de fantasy RPG.

Uitgever Focus Home Interactive heeft namelijk op Twitter een bericht gedeeld waarin ze de fans willen bedanken én vertellen dat de game meer dan 1 miljoen keer is verkocht. Dit is natuurlijk een prachtige mijlpaal voor een relatief kleine studio.

Het is ook duidelijk dat Spiders absoluut niet stilzit, want afgelopen maand heeft de Franse studio aangekondigd dat ze alweer aan hun volgende game werken: Steelrising.

🍂 @greedfall has sold over one million copies worldwide. Teer Fradee has been welcoming a lot of new Renaigse!

Thank you so much for making the journey this incredible! pic.twitter.com/BV17Bb9iAi

