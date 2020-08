Het is alweer meer dan een maand geleden dat CD Projekt RED nieuwe informatie heeft gedeeld van Cyberpunk 2077. Dit deden zij door middel van de ‘Night City Wire’ livestream. De Poolse ontwikkelaar heeft laten weten dat het tweede deel op 10 augustus zal worden uitgezonden.

De nieuwe Live City Wire zal bij ons om 18.00 uur beginnen. In deze aflevering zal CD Projekt RED het onder andere hebben over de verschillende speelstijlen en de wapens die je kunt gebruiken in de game. Tevens komt de in-game band Samurai aan bod, die wordt vormgegeven door de Zweedse punk rock band Refused.