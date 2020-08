Het vijfde en tevens laatste seizoen van Street Fighter V komt er aan en net als alle andere seizoen brengt deze een aantal nieuwe vechters met zich mee. Capcom heeft vier van de vijf personage bekendgemaakt.

Het laatste seizoen gaat aankomende winter van start en wordt afgetrapt met het personage Dan. Daarna is het even wachten tot de volgende vechter wordt aangeboden. Het zal al lente 2021 zijn wanneer Rose beschikbaar wordt gesteld. In de zomer van 2021 volgen er nog twee personages: Oro en Akira Kazama.

Deze personages worden allemaal nog even apart voorgesteld:

Dan Hibiki (Winter 2020)

A mainstay from the Street Fighter Alpha series and last appearing in Street Fighter IV, Dan Hibiki will be bringing his (over) confidence and iconic “Taunt” to Street Fighter V. A training partner of Ryu and Ken, Dan considers himself well-equipped to “school” other players with his unique Saikyo-ryu (“Strongest Style”) fighting style.

Rose (Spring 2021)

Rose is a fortune telling fan-favorite character who also previously starred in the Alpha series and Street Fighter IV. Using her tarot cards, Rose will arrive armed with a variety of unique special moves and plans to channel all of her Soul Power energy into Street Fighter V.

Oro (Summer 2021)

Last appearing in Street Fighter III: 3rd Strike, Oro is an ancient martial arts master who exists as an immortal hermit. He restricts one of his arms from use in order to give his opponents an advantage, but that won’t stop Oro from being one of the most well-trained and powerful fighters in Street Fighter V.

Akira Kazama (Summer 2021)

First introduced in Capcom’s 1997 fighting game Rival Schools: United by Fate, Akira Kazama is preparing to make her Street Fighter debut. As an acquaintance of Sakura, Akira has previous ties to the Street Fighter universe and is gearing up to bring her biker style look and clever gimmicks to Street Fighter V.