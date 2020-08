DiRT 5 zal jou allerlei verschillende soorten races voorschotelen. In de carrière modus van het aankomende deel zal je dus veel diverse terreinen meester moeten maken. Een daarvan werd onlangs al getoond, toen het ruige Stampede circuit nader werd toegelicht. Dit keer zoeken we het wat noordelijker op en bevinden we ons in Noorwegen met de Ice Breaker events.

Codemasters heeft een korte trailer vrijgegeven die de Ice Breaker events onder de aandacht brengt. Je speelt hier op een kort circuit, dat volledig bedekt is met ijs. Je moet dus ontzettend goed opletten met je snelheid, tijdig afremmen en goed bijsturen op zo’n gladde ondergrond. Voor je het weet vlieg je immers van de track af en kan je die overwinning wel vergeten.