NBA 2K21 verschijnt al over een maand in de schappen en later zal er ook een next-gen versie verschijnen. De next-gen versie kwam onlangs in het nieuws omdat Take Two Interactive besloten heeft om de PS5-versie duurder te maken. Uiteindelijk draait het allemaal om de gameplay en of NBA 2K21 je geld waard is. Veel gameplay hebben we nog niet voorbij zien komen, maar daar wordt nu verandering gebracht.

In deze kort maar krachtige gameplay trailer laat de game zich eens zien en worden er ook enkele aspecten nader toegelicht. Zo zien we verschillende grote namen voorbijkomen, diverse locaties waar gespeeld zal worden en meer opties die je in de game gaat zien. Overigens is alle gameplay uit deze trailer afkomstig van de huidige generatie, dus verwacht geen PS5 beelden.