Tijdens State of Play verscheen IO Interactive ook even ten tonele, waar ze een korte maar krachtige trailer van Hitman 3 hebben gedeeld. De studio heeft daarbij ook stilletjes een releaseperiode aangekondigd. De game moet in januari 2021 verschijnen, maar dat is niet de enige verrassing.

Volgens de studio zal de gehele World of Assassination trilogie namelijk ook geheel in VR te spelen zijn. Bekijk de trailer hieronder en oordeel zelf: