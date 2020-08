Sony opende de State of Play uitzending van vanavond met een nieuwe kijk op Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Er werd een gameplay video getoond waarin enkele nieuwe features van het aankomende deel werden uitgelicht.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time laat je onder meer met een nieuw personage spelen, in de vorm van Dr. Neo Cortex. Daarnaast is de nieuwe ‘inverted mode’ uit de doeken gedaan, waarin je bestaande levels in een alternatieve variant kunt spelen.

Bekijk de nieuwe beelden hieronder. Crash Bandicoot 4: It’s About Time komt op 2 oktober uit.