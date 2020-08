Gedurende de State of Play livestream deed Sony meer dan louter een blik vooruit werpen. De uitgever richtte zijn schijnwerper ook even op het verleden en plaatste Braid centraal op zijn podium. Deze opmerkelijke 2D-platformer wist in 2008 te overtuigen met zijn tijdsmanipulatie. Nu krijgt de game een indrukwekkende upgrade in de vorm van een heuse verjaardagseditie.

Braid: Anniversary Edition is niet zomaar een heruitgave van een populaire game uit het PS3-tijdperk. Deze nieuwe versie van Braid pakt uit met verbeteringen op zowat elk vlak, waaronder uiteraard ook het grafische aspect. De trailer doet ons alvast terugdenken aan zorgeloze, Coronavrije tijden. Braid: Anniversary Edition verschijnt ergens begin volgend jaar.