Eind 2018 kondigde Giant Squid Studios, de ontwikkelaar van ABZÛ, hun nieuwe game The Pathless aan voor de PlayStation 4. Tijdens de State of Play showcase is de game zojuist ook voor de PlayStation 5 aangekondigd.

Dit gebeurde met een gameplay video, waarin één van de ontwikkelaars meer over de game vertelt. Check de beelden hieronder dus snel om meer te weten te komen over The Pathless.

The Pathless komt later dit jaar uit voor de PlayStation 5 en PlayStation 4. Een releasedatum is nog niet bekend.