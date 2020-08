Remedy Entertainment heeft tijdens State of Play de tweede uitbreiding voor Control uit de doeken gedaan. De DLC heet ‘Awe’ en komt op 27 augustus uit. De onthulling ging gepaard met een korte trailer en die kun je hieronder bekijken.

Awe brengt onder andere nieuwe verhaalmissies en zijmissies met zich mee en tevens kunnen spelers nieuwe wapens verwachten.

The Bureau studied its most dangerous Altered World Events in this lost sector. The records were sealed, the objects contained, and their powers abandoned. Now, the sector is breached and the objects are loose…