Het Star Wars universum lijkt in de toekomst steeds meer in VR toegankelijk te worden. In Star Wars: Squadrons kan je binnenkort al met je headset op de piloot uithangen. En later deze maand zal je erachter komen hoe het voelt om een levensecht lichtzwaardduel uit te voeren in de eerste aflevering van Star Wars: Vader Immortal.

Deze driedelige VR-serie duwt een lichtzwaard in je handen en stuurt je op pad om verschillende vijanden het leven zuur te maken. De kers op de taart vormt naar alle verwachtingen een gevecht tegen Darth Vader zelf. Het eerste deel kreeg op Sony’s State of Play livestream een nieuwe trailer én een releasedatum: 25 augustus.

Niet lang meer wachten, dus. Star Wars fans weten wat hen te doen staat.