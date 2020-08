Sony heeft tijdens State of Play toch nog een kleine verrassing achter de hand gehouden. Tijdens het digitale evenement heeft men namelijk Hood: Outlaws & Legends aangekondigd middels een erg mysterieuze trailer.

De game lijkt in een middeleeuwse fantasy setting af te spelen en als we afgaan op de beelden van de trailer ziet het er naar uit dat er meerdere personages speelbaar zijn. Hood: Outlaws & Legends verschijnt in 2021 voor de PlayStation 5.