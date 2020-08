We konden precies een jaar geleden de aankondiging van Genshin Impact met jullie delen, maar sindsdien hebben we vrij weinig vernomen van deze kleurrijke actie avonturen titel. Tijdens State of Play heeft ontwikkelaar miHoYo Technology echter weer een nieuwe trailer laten zien en de game ziet er heel aardig uit.

Je kunt de trailer hieronder bekijken. Genshin Impact moet aankomende herfst voor de PlayStation 4 verschijnen. Of de game op een later tijdstop naar de PlayStation 5 komt, is helaas niet bekend.