Spelers die hun innerlijke speleoloog, archeoloog en/of schattenjager graag botvieren, hebben in 2013 vast Spelunky een kans gegeven. Deze uitermate charmante 2D-platformer wurmde zich in menig hart met zijn uitdagende gameplay en unieke, fris aanvoelende spelwereld. Een tweede deel kon dan ook niet uitblijven.

Zeven jaar later is het dan eindelijk bijna zover. Spelunky 2 staat op het punt om afgewerkt te worden. Om dit te vieren, kregen de makers maar liefst meer dan drie minuten op Sony’s State of Play livestream om hun game in de schijnwerpers te zetten. Het resultaat is de onderstaande video, vol interessante informatie én gameplay.

Als je ook maar een beetje interesse hebt, aarzel dan zeker niet om even een kijkje te nemen. Enjoy!