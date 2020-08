ANNO: Mutationem is een actie-RPG die in december op de PlayStation 4 zou moeten verschijnen. De game verscheen met een intrigerende trailer op Sony’s State of Play livestream en wist daar toch een indruk achter te laten.

De titel speelt zich af in een Cyberpunk setting, die weergegeven wordt met een unieke stijl. De game zoekt namelijk een evenwicht tussen gepixeleerde 2D- en 3D-graphics, die samen voor een bijzonder sfeertje zorgen.