Respawn Entertainment heeft het zesde seizoen van Apex Legends onthuld. Het aankomende seizoen heet ‘Boosted’ en gaat op 18 augustus van start, zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.

Seizoen 6 brengt natuurlijk weer een nieuwe Legend met zich mee en deze keer is dat Rampart. Verder kunnen spelers ook een nieuwe Battle Pass verwachten. Deze is goed voor meer dan 100 items, waaronder Legendary skins en Apex Packs. Opvallend is ook dat Boosted een nieuwe feature introduceert: crafting. Wanneer het zesde seizoen begint kun je namelijk verspreid over de map materialen vinden, waarmee je vervolgens nieuwe gear kunt maken. Tevens voegt het seizoen de Volt SMG toe en gaat het volgende Ranked seizoen van start.

Hieronder kun je een trailer van seizoen 6 Boosted van Apex Legends bekijken, waarin ook Rampart wordt geïntroduceerd.