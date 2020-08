Voor Tropico 6 is er weer een nieuwe uitbreiding verschenen, namelijk Lobbyistico. Deze uitbreiding bevat een aantal nieuwe gebouwen, eigenschappen, nummers en aanpassingsopties voor het paleis. De uitbreiding is geïnspireerd op de EU en het ontbreken van corruptie, het is een knipoog naar het lobbyisme dat men doet achter gesloten deuren en daar kun jij nu heel leuk aan meewerken.

Je kunt de DLC vanaf nu hier downloaden vanuit de PlayStation Store. Hieronder check je een trailer met wat je zoal kunt verwachten.

Wat hebben de EU en corruptie gemeen? Niets natuurlijk, want de EU is zo puur als een druppel van de beste Tropicaanse rum. Waarom niet een veldstudie uitvoeren en meer te weten komen over deze merkwaardige politieke entiteit? Waarom niet in Tropico, dat wordt geregeerd door corrupte politici? Werk mee aan het EU-onderzoek naar ‘corruptienomie’ en ontgrendel nieuwe voordelen in ‘Lobbyistico’ voor Tropico 6.

Doe vuil lobbywerk, maar pas op voor corruptietoename, wat negatief is voor de Tropicaanse economie en samenleving.

Bestrijd de verspreiding van corruptie – of, laten we eerlijk zijn, probeer alles te verdoezelen.

Kenmerken:

• Nieuw corruptiemechanisme: gebruik lobbywerk om nieuwe voordelen te krijgen om je economie te versterken en de status van je factie te manipuleren.

• 3 nieuwe gebouwen: El Presidente Club, Corruption Agency, Official Residence

• 2 nieuwe eigenschappen: Polarizing, All for the Folk

• 3 nieuwe nummers

• 4 nieuwe aanpassingsopties voor El Prez en het paleis