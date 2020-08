Met ingang van vanavond is de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare tijdelijk geheel gratis te spelen. Normaliter is deze multiplayer alleen beschikbaar als je de game in je bezit hebt. Call of Duty: Warzone daarentegen is het free-to-play component gebaseerd op de engine en wereld van Modern Warfare.

De komende dagen kun je echter ook gratis genieten van de originele multiplayer waar het allemaal mee begon. Vanaf vandaag 19:00 uur wordt de gratis periode afgetrapt en je hebt tot en met woensdag 12 augustus de tijd om hier van te genieten. Het wordt wel erg mooi weer de komende dagen, maar mocht het je te heet worden en zit je liever binnen? Dan is dit wellicht leuk tijdverdrijf.

Tijdens deze proefperiode is er een moshpit playlist live met vijf maps, namelijk Shoot House, Cheshire Par,k Shipment, Suldal Harbor en Petrov Oil Rig. De laatste twee zijn gloednieuwe maps die enkele dagen geleden uitgebracht zijn met seizoen 5. Deze maps roteren met deathmatch modi zoals TDM en Kill Confirmed en enkele objective modi.

Tegelijkertijd vindt er dit weekend ook weer een dubbel XP weekend plaats. Deze actie start ook vandaag om 19:00 uur en eindigt op maandag 10 augustus op hetzelfde tijdstip. Gedurende dit weekend ontvang je niet alleen twee keer zoveel XP als normaal, maar ook dubbele wapen XP. Tevens gaat de Tier progressie dit weekend twee keer zo snel.