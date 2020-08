Uitgever THQ Nordic heeft in een persbericht het Wreckfest SUMMER SMASHER Tournament aangekondigd. De update is gratis beschikbaar voor alle Wreckfest-eigenaren en nodigt je uit om een serie uitdagingen te doen. Indien je alles voltooit, speel je de Hellvester vrij. Met deze aangepaste oogstmachine zaai je dood en verderf. Geloof je me niet? Bekijk dan de trailer hieronder:

De gratis Tournament modus van Wreckfest werd eerder dit jaar geïntroduceerd. Sinds de release blijft de Finse studio de game ondersteunen met patches en uitbreidingen. Lennard zei in zijn Wreckfest review dat de game “een aangename verrassing is die chaos en crashen naar een nieuw niveau tilt”. Als dat niet positief klinkt, dan weet ik het ook niet meer.