De geruchten zingen al langer door de wandelgangen: er is een Suicide Squad game onderweg. Afgelopen juni ontdekten we al dat uitgever WB Games een aantal domeinnamen had geregistreerd die de geruchten leken te bevestigen. Nu is de kogel dan ook daadwerkelijk door de kerk: Rocksteady – bekend van onder meer de Batman Arkham-titels – gaat de Suicide Squad game op 22 augustus onthullen.

Daarbij heeft men ook al speciaal voor de game een gloednieuw Twitter-account aangemaakt, die ook meteen een eerste teaserafbeelding heeft geplaatst. Op de afbeelding zien we het Suicide Squad logo in de vorm van een doelwit, gericht op het hoofd van niemand anders dan Clark “Superman” Kent.

Op 22 augustus – tijdens DC FanDome – zullen we dus eindelijk meer te horen en misschien zelfs te zien krijgen van Rocksteady’s nieuwe game.