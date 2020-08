Street Fighter V is alweer enkele jaartjes onder ons en onlangs deelde Capcom nog een aantal personages van het vijfde seizoen met ons. De meeste fighter-fans zijn natuurlijk erg benieuwd wanneer ze het nieuwe deel mogen verwachten, maar het ziet ernaar uit dat dit pas na 2021 zal zijn.

Industrie insider Dusk Golem – ook wel bekend als AestheticGamer – heeft op Twitter namelijk verteld dat de game uitgesteld is wegens slechte interne resultaten, waarschijnlijk tijdens de testfase. Vervolgens is regisseur Yoshinori Ono van de game afgehaald en is er een nieuwe director aangesteld om de game te “fixen” én is er een jaar extra ontwikkelingstijd aangeplakt.

“As Capcom is trending for Street Fighter stuff, though I’m not really a Street Fighter fan, I can mention I know the reason for the unexpected SF5 season pass. The most basic gist of it is SF6 was supposed to release next year, but it was not received well internally or with testers, there’s this team mechanic the game was too focused on, the director (who was Ino) got demoted again & someone else put in charge to “fix” SF6 with an additional year in dev, and the new season pass is to buy time for that.”