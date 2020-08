Borderlands 3 is al bijna een jaar beschikbaar, maar als je nog steeds twijfelt of de game wat voor jou is, dan kan je dat nu zelf testen. De looter shooter is namelijk tot zondag 18.00 uur gratis te spelen.

De versie die je te spelen krijgt is op een kleine aanpassing na exact hetzelfde als de betaalde versie. Het enige dat je niet kunt doen is samen spelen met gamers die op een ander platform spelen. Dit kan dus alleen met PS4-gebruikers. Voor de rest is alle content aanwezig. Let wel op dat als je online wilt spelen, je een PlayStation Plus-abonnement nodig hebt.

De progressie die je maakt tijdens de gratis dagen kan je ook nog eens meenemen als je daarna besluit Borderlands 3 aan te schaffen. De game is tot 20 augustus voordelig in de PlayStation Store te vinden, dus dit sluit mooi aan op het gratis weekend.