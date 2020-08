Bandai Namco en Omega Force hebben in de nieuwste editie van het bekende Japanse magazine Famitsu laten weten wat het vijfde DLC-personage zal worden voor One Piece: Pirate Warriors 4. Dit is bekend geworden dankzij Twittergebruiker Asashi101.

Het nieuwste personage dat door middel van de tweede Character Pack zal worden toegevoegd aan de game is Killer. Hij maakt gebruik van twee zeisen die weer vastzitten aan armbanden. Killer is een lid van de ‘Kid Pirates’ en is de rechterhand van captain Eustass Kid.

Killer zal samen met de al eerder aangekondigde X Drake deze herfst worden toegevoegd.