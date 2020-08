De ‘walking simulators’ zijn ondertussen al aardig ingeburgerd, dus wordt het tijd voor een nieuwe variatie in het ‘walking’-segment. Hier hoeven we niet al te lang op te wachten, want in januari 2021 zal The Pedestrian uitkomen op de PlayStation 4.

The Pedestrian kan het beste worden omschreven als een ‘walking puzzle’-game en dit moet je letterlijk nemen. Je moet door middel van verkeersborden verbindingen maken, zodat het personage op het scherm al wandelend of rennend veilig van A naar B kan komen. Dit klinkt op papier wellicht een beetje vreemd, dus het is maar goed dat er ook een trailer van The Pedestrian is verschenen, die exact laat zien wat de bedoeling is.