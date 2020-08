Bandai Namco heeft in de afgelopen periode al ontzettend vaak beelden vrijgegeven van Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Ook dit keer krijgen we weer nieuwe beelden voorgeschoteld en deze duiken dieper in op de story modus van de game.

In Captain Tsubasa: Rise of New Champions kan je uit verschillende paden kiezen in de singleplayer modus. Deze video toont een klein half uur van het Musashi Middle School pad en we krijgen een aantal aspecten te zien. Zo zien we een diverse opties om je personage aan te passen, maken we kennis met een aantal andere spelers en nog meer.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ligt 28 augustus in de schappen.