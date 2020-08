De PlayStation 5 staat nog altijd gepland voor eind dit jaar en Sony heeft enige tijd geleden ook de bijbehorende accessoires aangekondigd. Zo weten we inmiddels dat de Pulse Headset ook op de PS4 gaat werken en dat je ook een Media Remote en de speciale PS5 HD camera kunt aanschaffen. Bij de beschrijving van de camera zijn nu wat nieuwe details van de PlayStation 5 opgedoken.

Zo blijkt uit de beschrijving dat de next-gen console ingebouwde tools zal hebben voor streamers en content creators. Met deze tools kan je achtergronden verwijderen en meerdere video’s met elkaar combineren. Zo wordt er specifiek een tool genoemd waarmee je de achtergrond kunt bijsnijden of compleet kunt laten verdwijnen door middel van een green screen. De PS5 camera zou dus naadloos werken met deze functies.

Met de PS4 werd de Share Play knop al geïntroduceerd en Sony gaat dus uitgebreid verder om streamers en content creators nog meer te plezieren.

Background removal tools

Take center stage in your productions using the PlayStation®5 console’s built-in background removal tools. With the HD camera, you can add yourself to your gameplay videos while broadcasting1 in picture-in-picture mode, with the ability to crop the background or lose it completely with a green screen.