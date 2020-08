Eerder deze week benadrukte Activision nog maar eens dat het volgende deel in de Call of Duty-serie gewoon nog dit najaar verschijnt. De uitgever gaf daarbij ook aan dat de onthulling niet lang meer op zich laat wachten en hintte er ook naar dat deze onthulling wel eens via de Battle Royale-game Call of Duty: Warzone gedaan kan worden. Nu, enkele dagen later, lijkt het erop dat het teasen van Call of Duty 2020 in Warzone is begonnen.

Gisteren verschenen er namelijk plotseling berichten van spelers die uit het niets teksten in beeld te zien kregen tijdens het spelen van Warzone. Sommige spelers gaven aan dat ze deze ‘glitch’ in het beeld kregen nadat ze een bunker op de map hadden geopend, maar bij anderen was dit niet het geval. Het lijkt er dus op dat de teksten willekeurig verschijnen. In de clip hieronder is te zien hoe het eruitziet.

Zoals je kunt zien verschijnt de tekst “KNOW YOUR HISTORY” in beeld. Ook krijgen spelers Russische woorden te zien. Wanneer je deze tekst naar het Engels vertaalt, kom je uit op “Doomed to Repeat It”. De teksten geven nog weinig weg, maar het lijkt erop dat we hier echt te maken hebben met teasers voor Call of Duty 2020. De nieuwe titel zou volgens geruchten Call of Duty: Black Ops Cold War heten en mogelijk een reboot van de Black Ops-franchise zijn.

Nu het teasen is begonnen, zal een officiële aankondiging vast niet lang meer duren. Mogelijk komen we aanstaande maandag zelfs al meer te weten. Verschillende partners, waaronder Call of Duty-YouTubers en Charlie INTEL, hebben namelijk een mysterieuze kist van Activision ontvangen. Iedere kist heeft een eigen serienummer en is met een cijferslot vergrendeld. De bijgeleverde instructies geven aan dat degenen die een kist hebben ontvangen, aanstaande maandag om 18:00 uur een bericht kunnen sturen naar een speciaal nummer, waarna ze de code ontvangen waarmee de kist geopend kan worden. Wat er in de kist zit is dus nog even een geheim, maar het lijkt aannemelijk dat ook dit met Call of Duty 2020 te maken heeft. Wordt vervolgd dus!