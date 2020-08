Het was de bedoeling dat Fast & Furious: Crossroads, de nieuwste game van Slightly Mad Studios, in mei gelijktijdig zou verschijnen met de bioscooprelease van Fast & Furious 9. Terwijl de film vanwege de coronacrisis bijna een jaar is uitgesteld, werd de game slechts enkele maanden vertraagd. Gisteren kwam Fast & Furious: Crossroads uit en vanzelfsprekend is er een launch trailer uitgebracht, die je hieronder kunt bekijken.

Zoals ook uit de launch trailer blijkt, bevat de game een aantal personages die we uit de film kennen. Dom (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriguez) en Roman (Tyrese Gibson) maken allen onderdeel uit van het verhaal van de game. In het spel zal je ook diverse locaties bezoeken, waaronder Barcelona, New Orleans, Athene en Marokko. Hier kun je met snelle wagens rondrijden in zowel een singleplayer avontuur als een multiplayer modus. Dat levert de nodige actie op, wat we ook terugzien in de trailer.

Fast & Furious: Crossroads is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.