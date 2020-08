Het is al een tijdje bekend dat er singleplayer DLC voor DOOM Eternal in ontwikkeling is, maar id Software liet daar nog niets over los. Daar is nu verandering in gekomen, want samen met Bethesda heeft de ontwikkelaar de eerste uitbreiding nu aangekondigd tijdens de Quakecon at Home presentatie.

De DLC voor DOOM Eternal heet ‘The Ancient Gods’ en wordt in twee delen uitgebracht. Tijdens de presentatie werd er een korte teaser trailer van The Ancient Gods: Part One getoond waarin we wat korte gameplay fragmenten zien. De trailer geeft nog niet heel veel prijs, maar gelukkig hoeven we niet lang te wachten op nadere informatie.

Bethesda heeft namelijk ook al bevestigd dat de volledige onthulling inclusief een langere trailer van The Ancient Gods: Part One later deze maand volgt. Dit zal gebeuren tijdens de gamescom Opening Night Live stream, die op 27 augustus gehouden wordt.