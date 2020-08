Momenteel bevindt Destiny 2 zich in Season of Arrivals en als onderdeel van dit seizoen gaat er komende week weer een nieuw in-game evenement van start. We hebben het hier over Solstice of Heroes, een event dat na eerdere edities nu dus opnieuw terugkeert.

Tijdens Solstice of Heroes kun je de European Aerial Zone (EAZ) bezoeken. Guardians gaan hier de strijd aan met de Hive, de Cabal en de Fallen. Wanneer spelers de vijanden hebben verslagen kunnen ze het gebied verkennen om beloningen te zoeken. Hoe meer bazen je verslaat, hoe meer beloningen je in de EAZ zult vinden. Verder kun je gedurende het evenement Solstice Key Fragments verzamelen, waarmee je Solstice Packages kunt vrijspelen. Deze pakketten leveren je nieuwe gear en armor upgrades op en zo kun je dus je Power Level verhogen.

Ook kun je tijdens het event een quest van Eva Levante doen en wanneer je deze voltooit, krijg je als beloning een gratis Solstice of Heroes muziektrack. Deze kun je claimen door in te loggen op je Bungie Rewards-account. Daarnaast zijn er nieuwe Universal Ornaments, een nieuwe finisher, nieuwe accessoires en nieuwe emotes beschikbaar bij Tess Eververse in de Tower.

Het Solstice of Heroes evenement in Destiny 2 begint op 11 augustus en duurt tot en met 8 september. Bekijk hieronder de nieuwe trailer die Bungie heeft vrijgegeven.