De maand augustus is ondertussen alweer ruim een week aan de gang en dus is het voor Sony nog even de hoogste tijd om terug te kijken naar de afgelopen maand. Via het PlayStation Blog is daarom een overzicht gedeeld van de best verkopende games en DLC van de PlayStation Store in juli.

Als we naar de games voor de PlayStation 4 kijken, dan komt Ghost of Tsushima op de eerste plek binnen. De PS4-exclusive van Sucker Punch kwam pas halverwege juli uit, maar ging dus alsnog het vaakst over de digitale toonbank. Bij de games voor PlayStation VR zien we ook een nieuwe titel, namelijk Marvel’s Iron Man VR. Die game veroverde de tweede plek.

Beide lijsten en die van DLC en free-to-play games hebben we zoals gebruikelijk hieronder voor je.

PS4

Ghost of Tsushima Far Cry 3 Classic Edition Far Cry 5 F1 2020 Minecraft Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Assassin’s Creed Odyssey Sherlock Holmes : The Devil’s Daughter The Last of Us Part II The Forest Marvel’s Spider-Man ARK: Survival Evolved Tom Clancy’s Rainbow Six Siege EA SPORTS FIFA 20 Red Dead Redemption 2 Assassin’s Creed IV Black Flag The Last of Us Remastered Middle-earth: Shadow of War Horizon Zero Dawn Complete Edition

PS VR

Beat Saber Marvel’s Iron Man VR Superhot VR The Walking Dead: Saints & Sinners Job Simulator Blood & Truth GORN Creed: Rise to Glory ASTRO BOT: Rescue Mission Until Dawn: Rush of Blood

DLC

Fortnite – The Yellowjacket Pack Fortnite – Metal Team Leader Pack Call of Duty: Warzone – Starter Pack Fortnite – Shadows Rising Pack Fortnite – Summer Legends Pack Rogue Company: Starter Founder’s Pack Call of Duty: Modern Warfare – CDL Champs 2020 Pack NBA 2K20 MyCareer Bundle Apex Legends – Octane Edition Call of Duty: Modern Warfare – Atlanta FaZe Pack

F2P