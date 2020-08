Rockstar Games kondigde onlangs aan dat GTA Online later dit jaar de “grootste update tot nu toe” gaat krijgen, met onder meer de terugkeer van Heists. Verdere details zijn nog niet bekend en we weten ook nog niet wanneer die update precies verschijnt. Toch heeft de studio in de tussentijd alsnog goed nieuws voor spelers van GTA Online, want die kunnen komende week alsnog flink wat nieuwe content verwachten.

Op dinsdag 11 augustus brengt Rockstar namelijk een grote zomer update voor GTA Online uit. Deze update voegt onder andere nieuwe coöp missies aan de game toe. Deze missies zijn met maximaal drie vrienden te spelen en je kunt ze activeren wanneer je de Galaxy Super Yacht bezit. In de nieuwe missies ga je onder andere diepzeeduiken en zoek je de snelheid op zee op. Daarnaast kun je ook nieuwe Business Battles verwachten. Deze spelen zich volgens Rockstar af op verrassende locaties en ze kunnen mooie beloningen opleveren.

Daar blijft het niet bij, want de zomer update heeft nog meer te bieden. Bij de Diamond Casino & Resort kun je diverse Adversary Modes verwachten. Daarnaast worden er ook allerlei nieuwe voertuigen aan GTA Online toegevoegd. Met onder meer off-road voertuigen, sportwagens en Open Wheel auto’s zit er voor iedereen wel wat bij. De nieuwe Open Wheel auto’s kunnen goed van pas komen, want de update brengt ook nieuwe Open Wheel races met zich mee. Wil je liever zelf je eigen Open Wheel races maken? Dat kan vanaf komende week ook met de nieuwe Open Wheel Race Creator.

Als laatste belooft Rockstar ook nog verschillende verbeteringen en fixes, maar details daarover ontbreken nog. De ontwikkelaar benadrukt ook dat de wekelijkse bonussen, kortingen en andere acties voorlopig ook nog gewoon doorgaan.