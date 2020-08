De Franse ontwikkelaar Arkane Studios bestaat inmiddels al ruim twintig jaar en vooral de laatste jaren hebben we verschillende mooie titels van de studio gezien. Om twintig jaar Arkane Studios te vieren, is er nu een speciale bundel met diverse games van de ontwikkelaar uitgebracht.

De bundel heet de Arkane 20th Anniversary Collection en deze is voor €99,99 te koop in de PlayStation Store. Voor dit bedrag krijg je Dishonored: Definitive Edition, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider en Prey. Wanneer je de bundel op Steam aanschaft krijg je ook nog Arx Fatalis en Dark Messiah of Might & Magic. Dit zijn twee oudere titels van Arkane Studios die niet voor de PS4 zijn uitgebracht en dus ook niet in de PS4-bundel zijn inbegrepen.

Check hieronder een trailer van de Arkane 20th Anniversary Collection.