Vlak na de release van Final Fantasy VII Remake eerder dit jaar, bleek de game op het gebied van verkoopaantallen al een groot succes te zijn. Binnen drie dagen was het spel van Square Enix al ruim 3.5 miljoen keer verkocht. De studio heeft nu een nieuwe update over de verkopen gedeeld en de cijfers liegen er niet om.

Final Fantasy VII Remake heeft namelijk een mooie mijlpaal bereikt. Er zijn inmiddels namelijk al meer dan 5 miljoen exemplaren van de game verkocht, zo onthulde Square Enix. De term ‘verkocht’ ligt wel iets genuanceerder. Dit betreft namelijk het daadwerkelijke aantal digitale verkopen en het aantal verscheepte fysieke exemplaren. Volgens de studio is het spel vooral digitaal vaak verkocht. Final Fantasy VII Remake is zelfs de meest verkochte digitale game van Square Enix ooit op een PlayStation-platform.

Square Enix is nu bezig met de ontwikkeling van het tweede deel van de remake. Het is nog niet bekend wanneer het tweede deel uitkomt, maar regisseur Naoki Hamaguchi en producer Yoshinori lieten afgelopen maand nog weten dat de ontwikkeling wat vertraging heeft opgelopen.

Over 5 million copies of @FinalFantasyVII Remake have shipped and digitally sold worldwide, and we couldn't have done it without you.

Congrats to the entire team on reimagining an iconic game for everyone. 🎊

#FF7R is 34% off right now, let's mosey! https://t.co/IASZ0PefGO pic.twitter.com/lrqMubeBvc

— Square Enix (@SquareEnix) August 7, 2020