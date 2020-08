De afgelopen dagen was er behoorlijk wat te doen rondom Marvel’s Avengers. Het ging dan voornamelijk om een deal tussen uitgever Square Enix en Sony Playstation, die voor exclusieve voordelen zorgt voor de PS4-versie van de game. Hoewel niet iedereen dergelijke deals kan waarderen, zet Sony deze voordelen nog maar even in de schijnwerpers met een nieuwe trailer.

Eén van de voordelen was dat degenen die een pre-order hadden voor de PS4-versie van de game, afgelopen weekend al exclusief toegang hadden tot de beta van Marvel’s Avengers. Dat is zeker niet het enige, zo blijkt ook uit de trailer. Wanneer je het spel straks op de PlayStation 4 speelt, krijg je namelijk ook exclusieve community uitdagingen en vroegtijdig toegang tot Legendary outfits. Als klap op de vuurpijl wordt Spider-Man begin volgend jaar als speelbaar personage uitgebracht voor PlayStation-spelers. Vooral dit laatste punt zorgde online voor de nodige commotie.

Marvel’s Avengers komt op 4 september uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia en pc. Later dit jaar wordt de game ook uitgebracht voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.