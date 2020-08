Vorige week onthulde Remedy Entertainment de ‘Awe’ uitbreiding voor Control en die legt het verband naar Alan Wake, een eerdere game van dezelfde ontwikkelaar. Nu heeft Remedy aangegeven dat ze al jaren bezig zijn met subtiele verwijzingen in hun games te verwerken om alles straks met elkaar te kunnen verbinden.

Op deze manier wil Remedy het zogeheten ‘RCU’ (Remedy Connected Universe) creëren waarbij elke titel van de ontwikkelaar een op zichzelf staande titel is, maar waarbij het wel deel uitmaakt van een groter universum wat men toelaat om cross-over evenementen op te zetten, waaronder dus de AWE uitbreiding voor Control.

“Each game is a stand-alone experience, but each game is also a doorway into a larger universe with exciting opportunities for crossover events.”

Daarnaast heeft de ontwikkelaar aangegeven te werken aan een nieuwe game die zich eveneens in het RCU afspeelt. Hoe het zich zal gaan ontwikkelen in de komende jaren is afwachten, maar AWE zal straks alvast een eerste indicatie geven van hoe Remedy hiermee om zal gaan.