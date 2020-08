Er gaan al enige tijd geruchten dat de eigenaar van Warner Bros. Games, AT&T, van plan zou zijn om de uitgever met daaronder verschillende ontwikkelaars te verkopen. De reden daartoe zou het afbetalen van openstaande rekeningen zijn, wat met de verkoop van de gamesdivisie gedekt zou kunnen worden.

Uit een nieuw bericht van de CEO blijkt nu dat het bedrijf onderworpen zal worden aan een aantal structurele veranderingen waarbij Warner Bros. Games een onderdeel blijft van het netwerk aan studio’s. Daarmee lijkt een eventuele verkoop weer van de baan, maar de CEO schrijft wel dat het een lastige tijd wordt.

Opvallend is de timing, want het bedrijf werd nooit officieel te koop gezet, maar het toont wel aan dat er achter de schermen een hoop gaande was. Ook volgt dit kort op de teaser omtrent de Suicide Squad game die in ontwikkeling is bij Rocksteady. Deze game zal later deze maand officieel onthuld worden.