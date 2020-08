Vorige week vond er een State of Play uitzending plaats en die bracht helaas wat weinig nieuws over de PlayStation 5 en de games voor dat platform. Dat was te verwachten, gezien Sony al aangaf geen grote aankondigingen te gaan doen. Desalniettemin zou Sony nog een hele hoop achter de hand hebben, waaronder een paar “schokkende” deals.

Volgens Imran Khan van Kinda Funny heeft Sony bijna alle grote third-party uitgevers benaderd voor het maken van exclusieve deals. Dit zou dan om zowel content gaan (zoals vorige week gezien met Spider-Man voor Marvel’s Avengers), alsook volledige games die exclusief voor de PlayStation 5 uitkomen. Dit soort deals zouden vergezeld worden met het “PlayStation Advantage” label om aan te tonen dat je er op de PlayStation 5 meer uithaalt.

Hierbij stelt Khan dat Microsoft hetzelfde gedaan zou hebben, maar zij vonden de prijzen bij veel uitgevers te hoog daar waar Sony wel overstag is gegaan. Helaas noemt Khan verder geen specifieke voorbeelden, maar hij stelt wel dat Sony veel deals heeft binnengesleept en daar zullen we in de komende tijd meer over gaan horen. Ten slotte zouden veel van die deals mensen doen schokken als ze bekend worden gemaakt, dus dat belooft wat.

“There isn’t a major third party out there Sony failed to approach asking what kind of deals they could work out. Some had content, some had games, some had content and games,”

“It is not like Microsoft was not willing to offer, they just didn’t want to pay the asking price, because Sony approached with pretty high numbers in the first place.”

“That ‘PlayStation Advantage’ branding and ‘Console Exclusive’ wording are both going to get a lot of use in the next few years.”