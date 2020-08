Eind deze week verschijnt EA Sports UFC 4 en daarin kan je met een brede variatie van vechters aan de slag. Die zijn natuurlijk allemaal een kopie van de echte deelnemers aan de zeer populaire vechtsport en inmiddels zijn alle ratings bekendgemaakt.

Het zijn vier personen die de hoogste rating van 5 sterren hebben gekregen. Het gaat hier dan om Nunes, Jones, Shevchenko en Nurmagomedov. De roemruchte McGregor zien we niet in de top terug, maar ook hij mag niet klagen met 4.5 sterren. Verder zien we de Nederlander, Alistair Overeem, eveneens met die rating terug in de lijst.

Hieronder een overzicht van de vijftig UFC-vechters met de hoogste rating in de game.