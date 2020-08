Online gamen is vandaag de dag niet meer weg te denken. Ontzettend veel games bieden deze mogelijkheid aan, maar tegelijkertijd is de veiligheid belangrijk. Je wilt anoniem je games online kunnen spelen en dat zonder vertraging of andere technische issues. Om dit te realiseren is veilig online gamen met een speciale gaming VPN van Surfshark erg interessant. Die biedt precies wat gamers nodig hebben onder de gebruikelijke features die een VPN biedt.

De servers die je benadert voor de VPN zijn zo afgesteld dat het de beste snelheid biedt om online te kunnen gamen. Je zult dus nauwelijks ping of vertraging ervaren. In veel gevallen zelfs nog minder dan met je gewone internetverbinding. Hierbij ben je ook beschermd, gezien je je achter een VPN bevindt. Een win win situatie dus en dat maakt deze VPN erg aantrekkelijk.

Veilige verbinding

Uit testen is gebleken dat de vertraging van deze VPN tot het absolute minimum behoort. Hierdoor is het één van de beste VPN-services die er beschikbaar is. Met een speciaal oog op gamers is dit één van de meest interessante opties om veilig mee online te gaan en geen belemmeringen te ervaren. De VPN komt bovendien met een aantal extra features.

Je bent te allen tijde beschermd, zoals je van een VPN verwacht. Hierdoor ben je niet traceerbaar en ook zal geen van je activiteiten gelogd worden. Dat stelt je in staat om wereldwijd anoniem te surfen en te gamen, want je kan op een gemakkelijke manier met servers overzee verbinding maken. Dit altijd tegen de garantie van de hoogste snelheid, waardoor je als gamer niet merkt dat je met een VPN werkt, maar wel beschermd bent.

De veiligheid is ook met gamen erg belangrijk en deze speciale VPN biedt daarvoor dé features die je nodig hebt. Een mooi bijkomend voordeel zijn de mogelijkheden om de VPN op een ongelimiteerd aantal apparaten te gebruiken. Ook beschermt het je tegen doxxing en zelfs swatting. De veiligheid is het belangrijkste uitgangspunt bij het gamen en Surfshark biedt je deze opties.

Snel games downloaden

Een ander voordeel dat de VPN-verbinding oplevert is dat het je in staat stelt om de nieuwste games snel te downloaden. Het tempo van downloads op het PlayStation Network wil nog weleens variëren met soms lange wachttijden tot gevolg. De VPN-servers van Surfshark zoeken altijd naar de snelste verbinding om de games te downloaden. Hierdoor heb je jouw nieuw aangekochte game binnen een mum van tijd binnen.

Doordat je met de veilige VPN kan verbinden met servers over de hele wereld, is het ook mogelijk om games in andere regio’s aan te schaffen. Dit voordat ze daadwerkelijk in Europa uit zijn. Op deze manier kun je games eerder aanschaffen en spelen. Waar je ook bent. De servers zijn zo ingericht dat het voor gamers de beste en snelste ervaring biedt bij het online spelen en downloaden van nieuwe games.