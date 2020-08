Volgens gameindustrie insider Jason Schreier wordt de nieuwe Batman-game, die bij WB Montréal in ontwikkeling is, tijdens het DC FanDome eindelijk onthuld. Dit 24 uur durende online evenement vindt op 22 augustus plaats en gaat om 19:00 uur Nederlandse tijd van de start. Je kunt de livestream via de offiële DC Comics website bekijken. Het is overigens reeds bevestigd dat Rocksteady’s nieuwe game Suicide Squad daar ook aan bod komt.

This means WB is working on that "Court of owls" Batman game? — Gabriel Alonzo (@Gabriel_Ignite) August 7, 2020

Er wordt al heel lang over de nieuwe Batman-game gespeculeerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het een direct vervolg op Arkham Knight zou worden. Toen waren er plannen om er een Damian Wayne-game van te maken, maar beide projecten werden geannuleerd. Het meest recente gerucht is echter dat de nieuwe Batman-game een soft reboot wordt, die de start van een DC Games Universe lanceert. Tot slot wijst een nieuw geregistreerd domein ernaar dat de langverwachte ‘Court of Owls’ hun opwachting in de game gaan maken.