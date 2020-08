De PlayStation Store is op veel punten vatbaar voor verbeteringen, daar zal iedereen het over eens zijn. Ook kende de PlayStation Store tot voor kort een wat vervelend probleem, namelijk dat je games niet kon kopen die je via PlayStation Plus of PlayStation Now had bemachtigd.

Als je dan buiten je lidmaatschap om de game in kwestie wilde spelen, dan was kopen geen optie. De enige mogelijkheid was het opnieuw afsluiten van een lidmaatschap op één van de genoemde services en dat schiet natuurlijk niet op. Het is ook klantonvriendelijk.

Dat is nu dus definitief verleden tijd. Als je nog een actief abonnement hebt – of niet – de game in kwestie zul je nu altijd los kunnen kopen, zoals op de screenshot van PushSquare hierboven te zien is.