Guerrilla Games bracht in 2017 Horizon: Zero Dawn uit, exclusief voor de PlayStation 4. Deze topper is sinds kort echter ook beschikbaar voor de pc, aangezien Sony van plan is om meerdere exclusieve PlayStation games op dat platform uit te brengen. Deze eerste grote release verloopt echter niet helemaal soepel.

Als je de pc-versie van de game gekocht hebt, dan zul je merken tijdens het spelen dat het technisch een rommeltje kan zijn. Crashes, textures die niet of niet goed ingeladen worden en meer. Met andere woorden: de performance is niet optimaal.

Guerrilla Games heeft nu aangegeven dat ze ervan op de hoogte zijn en dat ze alle feedback verzamelen en er aan zullen gaan werken. In de tussentijd zijn wij ook in de pc-versie van de game gedoken voor een special en we zullen jullie er binnenkort meer over vertellen.