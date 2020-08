Met Greymoor kreeg The Elder Scrolls Online onlangs al een vrij forse uitbreiding, maar daar blijft het niet bij. De volgende uitbreiding staat voor 1 september op de agenda en het gaat hier om het ‘Stonethorn’ pakket, dat een tweetal dungeons aan de game doet toevoegen: Stone Garden en Castle Thorn.

Deze dungeons zullen verschillende aspecten van het Greymoor hoofdstuk onderzoeken. Zo tref je in Castle Thorn een Vampieren heer die in het geheim een nieuw duister leger aan het opbouwen is. Stone Garden speelt zich af in het laboratorium van een gestoorde professor, die monsterlijke creaties maakt.

De verhalen die hiermee gepaard gaan vinden naast aansluiting bij Greymoor, ook aansluiting bij de Harrowstorm uitbreiding. Deze content zal samen met update 27 voor de game uitgebracht worden en die brengt performance verbeteringen, bug fixes en veranderingen aan de balans van de game.