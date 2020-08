Tegenwoordig zijn er over de gehele wereld studio’s bezig met het ontwikkelen van de nieuwste – en soms ook vreemdste – titels. Ook in Zuid-Afrika zijn de mensen bij Skobbejak Games hard bezig geweest met het maken van ‘Tyd wag vir Niemand’, wat je kunt vertalen naar ‘tijd wacht op niemand’.

In deze bijzondere first-person platformer – die vanaf vandaag verkrijgbaar is – heb je de mogelijkheid om de tijd te vertragen en terug te brengen naar de normale snelheid. Met deze vaardigheden is het aan jou om door de verschillende levels te manoeuvreren.

Op het PlayStation Blog vertelt lead developer Tiaan Gerber meer over hoe deze aparte visuele stijl tot stand is gekomen. Zo heeft men bijvoorbeeld inspiratie gehaald uit grote blockbusters als ‘Doctor Strange’ en ‘Inception’.