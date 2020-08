Vorig jaar werd DreamHack Rotterdam ten tijde van de Rotterdam Games Week voor het eerst georganiseerd en het was een groot succes. Dit jaar zal de tweede editie echter niet doorgaan, zo laat de organisator van het evenement weten. Aanvankelijk stond DreamHack Rotterdam 2020 gepland voor vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober, maar de coronapandemie gooit roet in het eten.

Het is daarmee overigens niet van de baan, want het betreft hier uitstel van het evenement. Dus alle grootschalige esportevenementen, de showvloer en meer zullen dit jaar niet plaatsvinden, maar in 2021. Wel wordt er gekeken of de LAN-party door kan gaan, maar dan online.

“Het is met pijn in het hart dat we dit hebben moeten besluiten, want de reacties op de eerste DreamHack Rotterdam, van fans, bedrijfsleven en andere stakeholders, waren zeer positief. De vibe om een nog grotere en gavere tweede editie te organiseren was er volledig; bij iedereen”, zegt Erika Bronkhorst, Manager Events van Rotterdam Ahoy. “COVID-19 blijft voor onzekerheden zorgen en het internationale karakter van dit evenement maakt het extra complex. Zowel aan de kant van de esports teams als aan de kant van de brands uit de gaming wereld is men terughoudend. We hebben daarom moeten besluiten dat het dit jaar niet mogelijk is om een kwalitatief volwaardige tweede editie van DreamHack Rotterdam neer te zetten.”

Iedereen die een kaartje voor het aankomende evenement heeft gekocht kan die volgend jaar voor DreamHack 2021 gebruiken dat zal plaatsvinden van vrijdag 15 tot en met zondag 17 oktober. Overigens kijkt de organisatie van de RTM Games Week naar alternatieve mogelijkheden voor dit jaar maar details daarover zijn nog niet bekend.

Nu is DreamHack vooral een evenement dat op pc-gamers is gericht, maar in combinatie met RTM Games Week maakte het in 2019 indruk. De showvloer beperkte zich niet alleen tot pc-games en gamers, zo was bijvoorbeeld Sony PlayStation uitgebreid aanwezig, net zoals 2K Games en Ubisoft. Naar verwachting zullen die partners in 2021 weer van de partij zijn, waardoor het voor meer dan alleen pc-gamers interessant is. Dus ook consolegamers.