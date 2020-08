Vorige week werd het personage Meruem aangekondigd voor Jump Force, dit gebeurde via Weekly Famitsu. Dit personage is bekend van Hunter x Hunter en zal dit najaar naar de game komen als downloadbare content.

In navolging van de onthulling via het Japanse tijdschrift heeft Bandai Namco nu de eerste screenshots van het personage gedeeld. De release valt onder de Character Pass en de datum is vastgesteld op 28 augustus.