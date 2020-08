Als je PlayStation Plus abonnee bent en je speelt veelvuldig Call of Duty: Warzone, dan staat er een leuke extra voor je klaar in de PlayStation Store. Nu het vijfde seizoen van start is gegaan, is er een nieuw Combat Pack uitgebracht en die bevat digitale extra’s voor je Operator(s).

Het pakket is geheel kosteloos te downloaden en daarvoor kan je hier in de PlayStation Store terecht. In het pakket tref je de onderstaande extra’s dat bestaat uit een skin, calling card, embleem, XP-tokens en een wapen blueprint.