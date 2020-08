Sony brengt zo af en toe DualShock 4 controllers uit in andere kleuren en een paar daarvan zijn slechts beperkt beschikbaar. Vier van deze controllers – die dus eerder beperkt beschikbaar waren – keren nu weer tijdelijk terug bij verschillende retailers, zo laat Sony via het PlayStation Blog weten.

Het gaat om de kleuren Berry Blue, Red Camouflage, Rose Gold en Steel Black die in de maand augustus verkrijgbaar zullen zijn. Of ze nadien ook te koop blijven is vooralsnog onduidelijk. Waarschijnlijk wel tot zover de voorraad strekt.

Vorige keer een bepaalde kleur gemist? Dan krijg je nu opnieuw kans tot een aanschaf.